Pietro Lombardi: Trauriges Update! Große Sorge um seine Gesundheit!

Oh je! Was ist denn bei Pietro Lombardi los? Ein Gesundheits-Update des Sängers sorgt bei seinen Anhängern nun für jede Menge Kopfzerbrechen...

Armer ! Eigentlich könnte es für den Sänger aktuell nicht besser laufen. Schließlich ist Pietro momentan mit seiner Karriere auf der absoluten Überholspur. Doch jetzt das Traurige...

Sarah Lombardi schwebt im Baby-Glück

Hat Pietro zu viel Stress?

Das bei Pietro in der letzten Zeit ziemlich viel los ist, ist definitiv nichts Neues. Erst kürzlich war Pietro noch dabei zu sehen, wie er als -Juror alles gab, um erfolgreich mit und Co. den nächsten Superstar zu küren. Und auch musikalisch gönnte sich Pietro keine Pause. So brachte er erst vor einigen Wochen seine neue Single auf den Markt, mit der er einen absoluten Mega-Hit landete. Doch wird Pietro dieses Pensum nun etwa zu viel?

Ist Pietro krank?

Via teilt Pietro in seiner Story jetzt ein Foto, welches bei seinen Fans für jede Menge Kopfzerbrechen sorgt. Der Grund: Auf dem Bild ist zu sehen, wie Pietro gerade eine Infusion erhält. Oh je! Doch zum Glück liefert Pietro zu dem Bild auch gleich die Auflösung. So kommentiert er: "Eine kleine Vitamininfusion bekommen." Seine Anhänger können also unbesorgt sein, Pietro scheint lediglich sein Immun-System ein wenig auf Vordermann zu bringen - zum Glück! Bleibt somit nur zu hoffen, dass die Infusion bei Pietro die gewünschte Wirkung zeigt...