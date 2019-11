Pietro Lombardi: Große Sorge um seine Gesundheit!

Reddit this

Autsch! Was ist nur bei Pietro Lombardi los? Als der Sänger heute Morgen aufwachte, konnte er sein Bein plötzlich nicht mehr richtig bewegen.

So hat sich das aber nicht vorgestellt! Eigentlich wollte er Alessio nach einem entspannten Papa-Sohn-Tag in den Kindergarten bringen, doch als er aus dem Bett steigt, kann er sein Bein plötzlich nicht mehr richtig bewegen. Was ist passiert?

Sarah Lombardi: Autsch! Jetzt rückt Pietro mit der Wahrheit raus

Schlimme Schmerzen im Knie

„Ich habe eine Blockade im Knie. Ich kann es nicht mehr beugen. Katastrophe“, beschwert der Sänger sich in seiner -Story. „Ich humple, obwohl ich nichts habe. Vielleicht habe ich jetzt doch etwas? Woran kann es denn liegen? Es fühlt sich auf jeden Fall komisch an.“

Zum Arzt möchte der 27-Jährige vorerst noch nicht gehen. „Ich schwöre, ich habe mein Bein verdreht. Irgendwas ist da passiert. Aber ich warte heute erst einmal, vielleicht wird es morgen besser“, klagt er hoffnungsvoll.

