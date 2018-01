Pietro Lombardi: Großer Schock für seine Fans

So hatte Pietro Lombardi sich das sicherlich nicht vorgestellt! Am Freitag stand der Sänger bei seinem Benefizkonzert auf der Bühne und begeisterte die Fans.

Doch heute folgte dann die große Enttäuschung. Eigentlich sollte der 25-Jährige in Magdeburg auftreten, sagte den Auftritt allerdings ab. "Es tut mir wirklich von Herzen leid für alle, die heute in Magdeburg sind. Ich bin heute Morgen ohne Stimme und leicht erkältet aufgewacht und kann nicht singen heute!", verkündete er in seiner Instagram-Story. "Ihr wisst, dass es für mich nichts Schöneres gibt, als für euch zu singen. Aber die Gesundheit geht vor!"

Zum Glück gibt es für die Fans, die bereits Tickets gekauft haben, einen kleinen Trost: Sie dürfen kostenlos an einem anderen Konzert teilnehmen.