Pietro Lombardi: Instagram-Hammer! Es ist offiziell

Für geht es momentan nur in eine Richtung: bergauf! Der Sänger stürmte vergangenes Jahr mit seinen Songs "Señorita" und "Phänomenal" die deutschen Charts. Außerdem sitzt er als erster " "-Gewinner in der Jury der Castingshow - und begeistert die Zuschauer jede Woche mit seinen witzigen Sprüchen. Jetzt die nächsten Mega-Nachricht!

1 Millionen Follower auf Instagram

Der Sänger hat gerade die 1-Millionen-Follower-Marke auf geknackt. "Leute, eine Million – ihr seid phänomenal! Vielen Dank für euren Support. Ich liebe euch von ganzem Herzen", freute er sich auf seinem Account. Als kleines Dankeschön textete er die Lyrics seines Hits "Phänomenal" um: "Ihr seid phänomenal, so phänomenal. Ihr haltet zu mir, egal was ich tue. Ihr seid phänomenal, so phänomenal. Ihr gebt mir Kraft, Liebe und Mut. Wir haben zusammen geweint und gelacht. Ich kann es kaum glauben, wir haben es geschafft."

Neues Album erscheint noch dieses Jahr

Auf den Erfolg ausruhen? Das kommt für Pietro nicht in Frage! Im September will er sein neues Album veröffentlichen. Die erste Single soll bereits im Februar erscheinen. "Dieses Album bedeutet mir so viel", sagte der 26-Jährige kürzlich auf Instagram. "Ich verspreche euch, ich werde mein ganzes Herz in dieses Projekt stecken." Es ist sein erstes Solo-Album nach sechs Jahren. Davor stand er immer mit seiner Ex im Studio.