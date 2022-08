Pietro Lombardi: Heimlich verlobt? Jetzt packt Laura Maria Rypa aus

Sind Pietro und Laura schon verlobt?

Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan nun wissen, ob Pietro und Laura schon verlobt sind. "Ich sehe noch nichts", erklärt die Influencerin und hält ihre Hand in die Kamera. Natürlich kann sie es sich auch nicht verkneifen, ihren Liebsten in der Story zu markieren.

Den Segen seiner Familie hätte das Paar auf jeden Fall schon. "Selbstverständlich kenne ich schon Pietros Familie", verrät Laura. "Alle sind super herzlich und haben mich auch super lieb aufgenommen und empfangen." Seine Eltern haben sogar ein süßes Foto von den beiden in ihrer Wohnung hängen. Darunter steht geschrieben: "Die 6. Frau mit dem Namen Lombardi." Na, dann steht dem großen Glück ja nichts mehr im Weg!

