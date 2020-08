Pietro Lombardi: Heiße Küsse mit dieser Beauty!

Die Nachricht, dass sich Pietro und "Love Island"-Melissa für Dates trafen, schlug damals ein wie eine Bombe! Doch die Gefühle von Pietro und Melissa waren nicht von langer Dauer, zur Enttäuschung der Fans. So berichtete Pietro seiner Community ziemlich schnell, dass er noch nicht offen für eine neue Frau in seinem Leben ist. Doch obwohl Pietro und Melissa damals beide beteuerten, dass zwischen ihnen nichts lief, wendet sich die Beauty nun mit einer pikanten Beichte an die Öffentlichkeit!