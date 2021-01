Pietro Lombardi: Heiße Popo-Beichte auf Instagram

Intime Popo-Beichte

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan nun wissen, ob Pietro eher auf Brüste oder Hinterteile steht. Darauf hat er eine klare Antwort: "Herz. Und ich persönlich finde schöne Brüste besser, als einen guten Arsch. Also, Hinterteil juckt mich nicht so wirklich, aber wenn es gut ist, ist auch gut."

Ob der Ex-"DSDS"-Juror bei dieser Aussage wohl auch an Laura Maria gedacht hat? Immerhin können die beiden sich seit ihrer Trennung nicht voneinander fernhalten und geben offen zu, noch Gefühle füreinander zu haben. Von einem offiziellen Liebes-Comeback ist bisher allerdings noch nicht die Rede...