Pietro Lombardi: Herbe Klatsche von Sarah!

Obwohl Pietro und Sarah Lombardi ihren Rosenkrieg hinter sich lassen konnten, hüllte sich Sarah an Pietros Geburtstag in Schweigen! So fehlen in ihrem Instagram-Account von Glückwünschen an Pietro jede Spur. Das sie dabei jedoch einen bösen Hintergedanken hat, ist eher unwahrscheinlich. Erst kürzlich erklärte die Beauty nämlich noch in ihrer Story, dass sie aktuell ohne Handy auskommen muss. Die Fans von Pietro uns Sarah können also unbesorgt sein...