Pietro Lombardi: Ex Laura Maria hat neuen Freund!

Hat Laura schon einen neuen Freund?

Schon seit Tagen munkeln die Fans über ein mögliches Beziehungs-Revival. Denn Pietro hat sich mit dem Coronavirus infiziert und auch Laura Maria befindet sich derzeit in häuslicher Isolation. Es könnte also durchaus sein, dass die beiden Kontakt zueinander hatten. Doch es gibt da ein kleines Problem: Offenbar hat Laura Maria ihr Herz schon vor Wochen an einen anderen Mann verschenkt!