Pietro Lombardi: Herber Tiefschlag von Sarah!

Oh je, armer Pietro Lombardi! Obwohl es in der letzten Zeit so schien, also ob sich Sarah und Pietro wieder gut verstehen würde, muss der Sänger nun einen herben Tiefschlag von seiner Ex verkraften...

Ob das wohl beabsichtigt war? Eigentlich schien es so, als ob sich Sarah und nach ihrem erbitterten Rosenkrieg wieder angenähert hätten - bis jetzt. Der neuste " "-Post der könnte Pietro nämlich nun überhaupt nicht gefallen...

Sarah Lombardi und Roberto: Fremdgeh-Drama!

Sarah Lombardi veröffentlicht Liebeserklärung

Via "Instagram" teilt Sarah mit ihren Fans nun eine rührende Liebes-Botschaft an ihren Roberto. So trällert sie: "Seitdem ich dich kenne spielt mein Herz verrückt, es möchte dir sagen, wie wundervoll du bist. Seitdem ich dich kenne belebst du meine Seele. Ich mag deine Art, du bringst Farbe in mein Leben." Ebenfalls heißt es weiter: "Und für dich singe ich diese Melodie, denn du bist alles für mich, danke, dass es dich gibt. Ich würde alle Meere überqueren, ich lasse hohe Berge hinter mir, denn für mich zählen nur wir. Ich bin glücklich mit dir." Eigentlich eine süße Nachricht! Doch was wird Sarah Ex Pietro dazu sagen?

Verletzte Sarah Lombardi Pietro mit diesen Worten?

Dass Pietro die Zeilen von Sarah als Angriff bewertet, oder Sarah ihren Ex damit verletzen wollte, ist definitiv auszuschließen. Pietro äußerte in der Vergangenheit des Öfteren, wie sehr er sich für Sarah und Roberto freuen würde.

Auch Sarah Fans zeigen sich von der Aufnahme der Beauty sichtlich begeistert. So kommentieren sie: "Du kannst direkt eine Liebes-Ballade daraus machen" sowie "Da hört man das es mit liebe und viel Gefühl gesungen wurde." Mehr Liebe geht wohl kaum!