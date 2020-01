Pietro Lombardi: Herber Tiefschlag zum Jahresbeginn!

Reddit this

Oh je! Armer Pietro Lombardi! Zum Jahresbeginn muss der Sänger nun einen herben Tiefschlag verkraften...

In den letzten Monaten machten und " "-Melissa ordentlich von sich Reden. Doch obwohl sich die Fans nichts sehnlicher wünschten, dass die beiden ihrer Liebe eine Chance geben, verkündete Pietro, dass er und die Beauty keine Zukunft miteinander haben. Für Melissa scheinbar kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken...

Sarah Lombardi: Neuer Freund nach der Trennung?

Pietro und Melissa gehen wieder getrennte Wege

Wie Pietro damals via "Social Media" berichtete, habe er aktuell einfach nicht die nötige Zeit und den Kopf dafür, um eine ernsthafte Beziehung mit Melissa einzugehen. Für die "Love Island"- alles andere als leicht. Doch während Pietro nach dem traurigen Aus nach wie vor solo durchs Leben geht, hat Melissa schon einen neuen Mann an ihrer Seite. Dies zeigt nun ein aufgetauchtes Foto von Silvester. Doch damit nicht genug! Ihre neue Flamme ist kein Unbekannter...

Melissa und Richard tauschen heiße Küsse aus: Instagram/Richard Heinze

Melissa zeigt sich mit neuem Mann

Via " " sorgt Melissa nun für mächtig Aufsehen. Der Grund: Es kusiert ein Knutschclip von ihr und ihrer Silvesterbegleitung. Wie es scheint, hat sich der "Love Island"-Star schnell über Pietro getröstet. Bei genauem Hinsehen sticht ihren aufmerksamen Fans jedoch noch ein weiteres Detail ins Auge! Melissa tauscht die heißen Küsse mit niemand geringerem aus, als mit " "-Star Richard Heinze aus, der selber für "Love Island" vor der Kamera stand. Was wohl Pietro dazu sagen wird? Ob Melissa und Richard jetzt ein Paar sind, wollte die Beauty jedoch noch nicht verraten. Wir können also gespannt sein…

