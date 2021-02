Pietro Lombardi: Hochzeit und ein Baby - Jetzt platzt es aus ihm heraus

Während Pietro mit seiner Karriere auf der absoluten Überholspur unterwegs ist, sieht es in Sachen Liebe bei dem Sänger alles andere als rosig aus. So ging kürzlich nicht nur seine Beziehung zu Laura Maria in die Brüche, auch so scheint Pietro einfach nicht die richtige Frau fürs Leben zu finden. Für den Sänger alles andere als leicht. Doch wie der Ex von Sarah Lombardi nun erklärt, hat er den Glauben an die große Liebe nach wie vor nicht aufgegeben...