Pietro Lombardi: Hochzeits-Beichte! Sein bester Freund verrät es auf Instagram

Wird Pietro Stefanos Trauzeuge?

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan deshalb von Stefano wissen, ob Pietro sein Trauzeuge wird. "Sagen wir es mal so. Pietro hat mir gesagt, dass er sehr sauer wäre, wenn er es nicht wird", antwortet Stefano lachend. "Spaß beiseite, er ist inzwischen Familie und ich denke, er wäre ein sehr guter Trauzeuge, oder? Aber haben noch etwas Zeit."

Stefano hat seiner Freundin Romina Palm vor wenigen Monaten einen Heiratsantrag in Rom gemacht. "Ich hab es einfach getan. Mama Mia, das Leben ist verrückt“, freute er sich kurz darauf auf Instagram. Und obwohl Pietro zu der Zeit noch mitten in seiner Social-Media-Pause steckte, ließ er es sich nicht nehmen, dem Paar zu gratulieren. "Oh mein Gott, ich freu mich so sehr. Es gibt nichts Schöneres als die Liebe", schrieb er begeistert. Die beiden sind eben richtig dicke Freunde! Da ist es auch nicht verwunderlich, dass Pietro Stefanos Trauzeuge wird...