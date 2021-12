Pietro Lombardi: Hurra, sie hat ja gesagt!

Wirklich schmerzhaft ist dieser Anblick für den DSDS-Star jedoch sicherlich nicht. Als großer Bruder sitzt er bei der Trauung natürlich in der ersten Reihe und freut sich über das Liebesglück seiner kleinen Schwester! Herzlichen Glückwunsch dem jungen Paar!

Bei so viel Romantik und Hochzeits-Freude in seinem näheren Umfeld, bleibt nur zu hoffen, dass auch Pietro bald seine Traumfrau findet und seine Schwester Sara bald süße Einblicke in sein Liebesleben teilen kann.

Momentan hat Pietro aber noch andere Pläne. Zuletzt teilte er sogar gegen Florian Silbereisen aus. Mehr dazu im Video: