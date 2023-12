Pietro Lombardi: "Ich war die letzten Jahre nicht mehr so authentisch"

"Ich hab euch alle vermisst. Ich hoffe, euch geht's allen gut", schreibt Pietro Lombardi in seiner "Instagram"-Story. Weiter erklärt der ehemalige "DSDS"-Gewinner seine Abwesenheit in der letzten Zeit: "Ich habe mich in den letzten Wochen sehr viel um unser neues Haus gekümmert. Und diese kleine Social-Pause hat echt gut getan."

Doch das soll nicht zur Regel werden, wie er betont, und gibt seinen Fans einen vielversprechenden Ausblick auf das kommende Jahr: "Aber eins kann ich euch versprechen: Nächstes Jahr wird krass! Ich habe viele neue Projekte. Über eine Sache darf ich noch nicht sprechen, aber krass Leute! Auch auf 'Instagram' hab ich mir vorgenommen, wieder aktiver zu sein, natürlich als Fokus die Musik, aber auch neue Reel-Formate für euch zu drehen, um für ein bisschen Unterhaltung zu sorgen. Liebe euch alle!"

Und zum Ende des Statement zeigt sich Pietro Lombardi reflektiert. Der zweifache Vater schreibt: "Ich war die letzten Jahre nicht mehr so authentisch hier auf Insta, auch dafür habe ich diese kleine Pause genutzt. Am Ende bin ich kein Gangster, sondern ein ganz normaler, einfacher Mann."

Zu dem emotionalen Posting teilt Pietro Lombardi ein Selfie von sich und seiner Verlobten Laura Maria beim Weihnachtsshopping. Scheinbar ist kurz vor Weihnachten alles wieder in Lot zwischen den beiden Social-Media-Stars - man wünscht es ihnen zumindest!