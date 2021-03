Pietro Lombardi: "Ich war voll im Rausch"

Am vergangen Wochenende war bei den "Schlagerchampions" wieder alles auf der Bühne was Rang und Namen hat. Mit von der Partie: Pietro Lombardi und Giovanni Zarella. Die beiden sangen in deutscher und italienischer Sprache ihre ganz neue Interpretation des alten Nena-Klassikers "Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann" und ließen damit definitiv alle Fan-Herzen höher schlagen. Doch nicht nur mir ihrer Performanz sorgten die beiden für mächtig Wirbel bei den Fans. So lüftet Giovanni ebenfalls ein kleines Geheimnis von Pietro und erklärt: "Ich kenne keinen Mann, der so viele Schuhe hat wie Pietro. Frag ihn mal nach einem Shopping-Tag in Rom. Der ist da durch den Sportladen gerannt. Hol mal das, gib mal das." Worte, den Pietro nur beipflichten kann...