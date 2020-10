Pietro Lombardi: "Ich weiß, dass Dieter mich auch in der Jury haben will"

Nach dem Wendler-Aus bei "DSDS" wurde lange darüber spekuliert, ob Pietro Lombardi als Juror für ihn einspringt. Doch wie Dieter kürzlich berichtet, bleibt die Jury vorerst erstmal zu dritt. Eine Rückkehr von Pietro in einer späteren Staffel ist jedoch nicht ausgeschlossen. So berichtet der Sänger nun in seiner Story: "Ich weiß, dass Dieter mich auch in der Jury haben will, das hat er mir gesagt. Wirklich von Herzen – und ein Comeback ist nicht ausgeschlossen." Wow! Was für Hammer-News! Sollte Pietro zurückkehren, hätte er mit Mike Singer auf alle Fälle einen engen Vertrauten...