Pietro Lombardi: Er lässt die Bombe auf Instagram platzen!

Was für ein sensationeller Erfolg! Pietro Lombardi verkündete die Jubel-News auf Instagram...

Für läuft es momentan rund. Er ist sitzt nicht nur nächstes Jahr wieder in der " "-Jury, sondern stürmte auch mit seiner neuen Single "Prima Donna" die Charts. Doch damit nicht genug!

Pietro Lombardi surft auf der Erfolgswelle

Mittlerweile folgen dem Sänger 1,3 Millionen Fans auf . "Wir sind 1,3 Millionen! Danke", freute er sich in seiner Story. Auf seinem Account begeistert Pietro seine Anhänger regelmäßig mit Cover-Songs und zuckersüßen Schnappschüssen mit Söhnchen Alessio.

Pietro Lombardi freut sich über 1,3 Millionen Follower Foto: Instagram/ _pietrolombardi_

Erst im Februar knackte Pietro die 1-Million-Marke. In einem kurzen Clip textete er seinen Song "Phänomenal" für seine Fans um. "Ihr seid phänomenal, so phänomenal!", sang er. "Ihr gebt mir Kraft, Liebe und Mut. Wir haben zusammen geweint und gelacht. Ich kann es kaum glauben, wir haben es geschafft – Leute, eine Million!" Mittlerweile sind es schon 300.000 Follower mehr. Damit hat er locker seine Ex Sarah überholt. Ihr folgen nämlich "nur" 1,1 Millionen.