Pietro Lombardi: Intime Gefühlsbeichte!

Erst im vergangen Jahr sorgten und " "-Melissa mit ihrer Dating-Phase für ordentlich Aufsehen! Doch nachdem Pietro verkündete, dass er und die keine Zukunft miteinander haben, zeigte sich Melissa an Silvester wild knutschend mit -Darsteller Richard Heinze. Für Pietro ein Schock?

Sarah Lombardi: Liebes-Hammer nur zwei Wochen nach der Trennung!

Pietro gibt Melissa einen Krob

Wie Pietro damals verkündete, sieht er keine Zukunft mit Melissa, da ihm für eine Beziehung aktuell einfach die Zeit fehlen würde. Für die "Love Island"-Teilnehmerin jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken. So zeigte sich die Beauty an Silvester mit Richard Heinze an ihrer Seite. Doch was denkt Pietro über die neue Liebes-Beziehung seiner Verflossenen? Via " " lässt der Star nun seinen Gefühlen freien Lauf und gibt Einblicke in sein Innerstes...

Pietro spricht Klartext

Wie Pietro nun verrät, freut er sich riesig für Melissa und ihren Richard. So erklärt er auf die Frage eines Fans: "Traurig? Ich freue mich für sie". Ebenfalls ergänz er: "Ist eine superliebe Frau. Wünsche den beiden viel Glück. Aber traurig bin ich nicht." Ob Pietro wohl in diesem Jahr die Frau fürs Leben finden wird? Wir können definitiv gespannt sein und drücken ihm dafür die Daumen...

Was ist nur mit Sarah Lomardi los?