Pietro Lombardi: Ja, er ist endlich wieder glücklich

Via "Instagram" hatten die Fans von Pietro Lombardi nun die Möglichkeit, ihrem Idol einige Fragen zu stellen. So wollte ein Anhänger wissen, ob Pietro gerade glücklich ist. Die Antwort des Stars darauf fällt eindeutig aus. So schreibt er: "Ja, sehr glücklich!" Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten! Ob Pietros neues Glückwohl mit seiner neuen Single "Ti Amo" zusammenhängt, die am Freitag erscheint, oder doch was anderes? Wir können gespannt sein.