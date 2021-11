Pietro Lombardi: Jaa, jetzt redet er über seine neue Liebe!

Via "Instagram" steht Pietro Lombardi seinen Fans nun Rede und Antwort! Vor allem Pietros Liebesleben steht dabei im Fokus seiner Community. So will ein neugieriger Follower wissen, wie alt Pietros neue Lieben sein soll. Der Sänger offenbart: "Ich denke, 18 bis 20 ist zu jung. 21 bis 23 auch sehr jung, aber in dem Alter kann eine Frau schon reif sein und es könnte passen." Er ergänzt: "24 bis 32 vom Alter denke ich am besten, aber man weiß nie, wie es kommt." Wow! Drei Eigenschaften sind Pietro jedoch ganz besonders wichtig: "Loyal, ehrlich, treu." Ehrliche Worte, die einen intimen Blick in Pietros Privatleben gewähren. Ob uns der Sänger in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...