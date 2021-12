Pietro Lombardi: Jaa, sein großer Wunsch wird endlich wahr

Pietros Traum wird wahr

„Musik verbindet Menschen. Egal, in welcher Phase unseres Lebens wir sind: Musik gibt immer Kraft. Deswegen war es immer ein großer Traum, der jetzt in Erfüllung geht. Es wird gemacht und getan, viele Leute arbeiten an diesem Projekt. Und das macht mich sehr, sehr stolz", schwärmt Pietro auf Instagram.

Schon im nächsten Jahr öffnet die Musikschule ihre Pforten. In einem kurzen Clip kann man bereits die Baustelle und ein schlichtes Gebäude sehen. Dort entsteht schon bald ein wunderschöner Ort, an dem Menschen ihre musikalische Kreativität ausleben können.

Auch Pietros Ex-Frau Sarah Engels hat kürzlich mit einer tollen Aktion für Aufsehen gesorgt. Sie hat im Namen ihrer Tochter einen Brunnen in Afrika bauen lassen, der ein ganzes Dorf mit frischem Trinkwasser versorgt!