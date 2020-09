Pietro Lombardi: Jetzt äußert er sich erstmals zu seiner neuen Freundin!

Im Instagram-Livestream lässt es sich Jana Ina nun nicht nehmen, Pietro ein paar Details zu seiner neuen Liebe zu entlocken. So will die Beauty wissen: "Ich habe die Nägel gesehen, weiblich. Ich will mehr sehen!" Pietro ergänzt verlegen: "Warum bringst du mich immer in so unangenehme Situationen? Ich schwöre, ich werde rot. Warum hast du mich auf meine Story angesprochen? Ich bin so aufgeregt." Wie süß! Ob Pietro in der nächsten Zeit wohl noch mehr Infos preisgibt? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!