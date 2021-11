Pietro Lombardi: Jetzt bricht alles über ihm zusammen

Diese Woche hat Pietro Lombardi sich auf seinem Instagram-Kanal mächtig über den Karneval in Köln aufgeregt. Der Sänger hat kein Verständnis dafür, dass sich dort so viele Menschen treffen dürfen, es kleinen Kindern aber nicht erlaubt ist, auf dem Schulhof zu spielen oder an einem vernünftigen Laternenumzug teilzunehmen.