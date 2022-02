Pietro Lombardi: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Via "Instagram" hatten die Fans von Pietro Lombardi nun die Möglichkeit, ihrem Idol einige Fragen zu stellen. Pietro stand ihnen dabei Rede und Antwort und gab dabei auch seine Meinung zu Sarahs neuem Mann Julian zum Besten. So wollte ein neugieriger Follower wissen, was Pietro davon hält, dass Julian nicht richtig arbeitet. Der Sänger blieb seinem Fan nicht lange eine Antwort schuldig und verteidigte Julian: "Diese Aussage ist kompletter Schwachsinn!" Ebenfalls ergänzt er, dass Julian neben seiner Arbeit auch seine Papa-Qualitäten super ausfüllen würde: "Plus Papa-Sein und Ehemann – soll das mal einer gebacken bekommen. Was für eine dumme Aussage." Wow! Wie es scheint, hat Julian mit Pietro definitiv einen Freund fürs Leben gefunden...