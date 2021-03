Pietro Lombardi: Jetzt kommt die traurige Wahrheit ans Licht

Der Liebesfrust schlägt sich auch auf Pietros Gewicht nieder. Seinen Instagram-Fans zeigte er jetzt seine ungeschönte Figur. "Schaut euch den Speck an", fängt er selbstkritisch an. "Obere Brust ist gar nicht so schlecht, aber ansonsten bin ich ein Mülleimer." Harte Worte, die der Sänger da gegen sich selbst richtet. Wie soll ihn denn eine Frau lieben, wenn er es nicht mal schafft, sich selbst zu lieben?

Dagegen will der Sänger jetzt aber etwas unternehmen. Er sagt den Kilos den Kampf an. Bis zum Sommer will er fit werden. Vielleicht klappt es dann auch wieder mit der Liebe