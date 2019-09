Pietro Lombardi: Jetzt lässt er die Baby-Bombe platzen!

Na das ist mal eine Überraschung! Das ein echter Vorzeige-Papa ist, ist definitiv nichts Neues. Immer wieder teilt der Star via "Social Media" zuckersüße Video mit seinen Fans, die ihn mit Söhnchen Alessio zeigen. Doch bekommt Pietros kleiner Spross schon bald ein Geschwisterchen?

Pietro Lombardi spricht über Nachwuchs

Via " " hatten Pietros Fans nun die Möglichkeit, ihrem Idol ein paar Fragen zu stellen, die er in seiner Story beantwortete. Eine Antwort erregte allerdings ganz besonders viel Aufmerksamkeit. So wollte ein Anhänger von Pietro wissen, ob der Sänger noch mehr Kinder haben möchte. Pietros Antwort darauf war eindeutig. So verrät er: "Ich denke, drei, vier Kinder gehen schon noch klar. Ich bin ready, ich bin fit." Na das ist mal eine Überraschung! Haben also Pietros Fans in der nächsten Zeit die Möglichkeit, sich über ein Lombardi-Baby zu freuen?

Pietro schüttet sein Liebes-Herz aus

Obwohl Pietros Anhänger über ein Baby für den Star überglücklich wären, müssen sie sich noch etwas gedulden. So erklärt der Sänger weiter: "Dazu brauche ich aber erstmal die passende Frau und das wird noch sehr, sehr lange dauern." Wie schade! Ob Pietro wohl in diesem Jahr noch fündig wird und uns mit der großen Liebe überrascht? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

Huch, so kennen wir ja gar nicht...