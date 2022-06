Pietro Lombardi: Jetzt lässt er seine Maske fallen

"Zu streng, ja. Zu streng, leider", offenbart Pietro nun über seinen Erziehungsstil gegenüber "Prominent". Er ergänzt: "Ich weiß nicht, woher das kommt! Weil meine Eltern waren jetzt nicht so streng zu mir, aber ich finde es so wichtig, vor allem in der heutigen Zeit, in der Social Media so viel kaputt macht! Ich finde es umso wichtiger, das mein Kind irgendwie weiß, an welcher Stelle man Anstand haben muss." Wow! Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf Pietro werfen! Ob uns der Sänger in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein!