Pietro Lombardi: Jetzt packt der Sänger über seine Freundin aus!

Na das ist mal eine Überraschung! Seit der Trennung von und im Herbst 2016 ist es ruhig im Liebesleben des Sängers. Während Sarah in Roberto eine neue Liebe fürs Leben gefunden hat, geht Pietro immer noch solo durchs Leben. Oder etwa nicht?

Pietro Lombardi redet über seine Freundin

Obwohl Pietro ein echter Medien-Liebling ist, berichtet der Sänger nun, dass er seine Freundin aus der Öffentlichkeit fernhalten würde. So erklärt er gegenüber "Bunte.de": "Meine Freundin wird nicht in der Öffentlichkeit sein." Er fügt hinzu: "Ich möchte auch keine Frau aus der Öffentlichkeit." Ebenfalls ergänzt Pietro, dass ihm eine Promi-Freundin einfach zu anstrengend wäre. Das bei so einer Aussage vor allem eine Frage aufkommt, ist kaum verwunderlich: Hält der Sänger etwa eine neue Liebe vor den Medien versteckt und ist bereits wieder in festen Händen?

Pietro spricht über seinen Beziehungs-Status

Auch wenn sich die Fans von Pietro eine neue Frau an seiner Seite wünschen würden, enthüllt der Sänger: "Ich bin wirklich glücklicher Single. Ich will mich momentan nicht binden. Ich bin so happy." Von einer neuen Liebe fehlt also nach wie vor jede Spur. Wie schade! Ob uns Pietro in diesem Jahr dennoch mit einer neuen Frau an seiner Seite überraschen wird? Wir können gespannt sein!