Pietro Lombardi: Jetzt packt er über Florian Silbereisen aus!

Bei "Deutschland sucht den Superstar" ist ordentlich was los! Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Xavier Naidoo die Jury verlässt, da er bei "RTL" in Ungnade gefallen ist. Stattdessen soll ab sofort seinen Platz einnehmen. Doch was sagen eigentlich die anderen Juroren zu diesem Wechsel?

Sarah Lombardi & Julian Büscher: Jaa, sie wagen den nächsten Schritt!

Dieter Bohlen sich überglücklich

Wie via " " berichtet, ist er davon absolut begeistert, dass Florian Silbereisen bei " " am Juroren-Pult sitzt. So erklärt er seiner Community: "Meine absolute Wunschbesetzung. Ich habe ein paar Tage dafür gekämpft, war wirklich auch gar nicht einfach." Florian ist seiner Meinung nach der perfekte vierte Juror. Schließlich sind in dieser Staffel gleich mehrere Kandidaten dabei, die sich auf Schlager spezialisieren wollen. "Florian kennt sich da mega aus in dem Bereich." Doch sieht das Pietro genau so?

Pietro packt über Florian aus

Während Dieter sich absolut euphorisch zeigt, tritt Pietro der neuen Juroren-Besetzung mit Florian etwas skeptischer gegenüber. Er erklärt gegenüber " ", dass ihn dieser Neuzugang ziemlich überrascht habe, er hätte eher mit einem Rapper gerechnet. Seine Freude fällt dadurch allerdings nicht minder aus. So fügt er abschließend hinzu: "Florian Silbereisen kenne ich auch persönlich, deswegen freue ich mich extrem. Supersympathischer junger Mann, würde ich mal sagen." Und auch Oana freut sich in ihrer "Instagram"-Story: "Herzlich willkommen in der DSDS-Familie."

Sorge um Dieter! Wie geht es ihm wirklich?