Pietro Lombardi: Jetzt packt er über Michael Wendler aus!

Der Meinung können sich jedoch nicht alle "DSDS"-Fans anschließen. Michael muss schon jetzt reichlich Kritik einstecken. "Euer Ernst? Ersatz für die ehemaligen Jury-Mitglieder ist das bei weitem nicht. Ich werde es nicht mehr gucken" und "Die schlechteste Wahl aller Zeiten", lauten nur einige der fiesen Kommentare in den sozialen Netzwerken.

Selbst Poptitan Dieter Bohlen hat Zweifel. Vor einiger Zeit sagte er noch: "Was soll der denn in der 'DSDS'-Jury? Einen Juror Michael Wendler wird es mit mir nicht geben!" Ob Michael ihm doch vom Gegenteil überzeugen kann? Das wird sich in der nächsten Staffel zeigen...

Pietro ist frisch verliebt! Wer die Dame ist, die ihn so zum Strahlen bringt, erfahrt ihr im Video: