Pietro Lombardi: Jetzt packt er über seine neue Liebe aus!

Na das sind mal überraschende Neuigkeiten von Pietro Lombardi! Obwohl der Sänger nur selten Einblicke in sein Gefühlsleben gibt, spricht er nun in einem unerwarteten Statement über seine neue Liebe Klartext!

Nach der Trennung von wurde es still in Pietros Liebesleben. Während Sarah in Roberto einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat, ist Pietro immer noch solo unterwegs. Doch wie sollte seine neue Traumfrau eigentlich sein? Oder hat uns der Sänger sogar bis jetzt eine neue Liebe in seinem Leben verheimlicht?

Pietro Lombardi: Dieses Foto rührt seine Fans!

Pietro Lombardi: Auf der Suche?

Erst vor einigen Tagen verriet uns Pietro in seiner " "-Story, dass er sich eine neue Frau an seiner Seite wünschen würde, er allerdings auch nicht auf der Suche sei. Eine genaue Vorstellung, wie seine besser Hälfte jedoch sein soll, hat Pietro trotzdem. Dies wird zumindest anhand eines Statements des Sängers deutlich!

Pietro Lombardi packt über seine neue Liebe aus!

Obwohl Pietro nach wie vor Single ist, verrät er, dass er sich von einer neuen Liebe vor allem einen Punkt wünschen würde: Ehrlichkeit! So berichtet er gegenüber "Gala": Ehrlichkeit auch, viel Ehrlichkeit!" Das ist mal eine klare Antwort! Ob uns Pietro bald mit einer neuen Frau an seiner Seite überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!