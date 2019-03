Pietro Lombardi: Jetzt packt er über seine Traumfrau aus!

Jubel- für alle -Fans! Obwohl der Sänger erst vor einigen Wochen bekannt gab, dass er und Sarah offiziell geschieden sind, lässt er nun die Traumfrau-Bombe platzen...

Auch wenn Pietro ein echter Frauen-Schwarm ist, scheint es bei dem Sänger in Sachen Liebe alles andere als Rund zu laufen. So berichtet der Star nun wehmütig gegenüber " "-"Exclusiv": "Jetzt müsste nur noch ich irgendwann eine Frau finden." Oh je, der Arme! Den Kopf will Pietro dennoch nicht in den "Liebes"-Sand stecken und zeigt sich weiter optimistisch...

Pietro Lombardi weißt wie seine Traumfrau aussehen soll

Wie Pietro weiter berichtet, hat er von seiner Zukünftigen eine ganz genaue Vorstellung: "Ich habe einen Anspruch, die darf nicht größer als ich sein!" Dieser Wunsch sollte eigentlich zu erfüllen sein. Ob uns Pietro in diesem Jahr noch mit einer neuen Frau in seinem Leben überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt, wenn er die Liebes-Bombe platzen lässt...