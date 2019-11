Pietro Lombardi: Melissa packt aus! Das lief wirklich mit dem Sänger

Reddit this

Es sah fast so aus, als ob Pietro Lombardi endlich wieder sein Herz verschenkt hatte. Vor kurzem datete er "Love Island"-Kandidatin Melissa. Wie weit sind die beiden bei dem Treffen gegangen?

Eigentlich sah für und " "-Melissa alles nach Happy End aus. Wochenlang schmachtete Pietro seine Traumfrau vor dem an. Nach der Show lernten sich die beiden endlich persönlich kennen. "Es fühlt sich genauso richtig an wie bei Sarah!", schwärmte er. Doch dann kam alles anders. Wenig später gab Pietro bekannt, dass ihre Liebe keine Chance hat. Doch was lief davor eigentlich genau zwischen den beiden?

"Love Island"-Melissa erzählt von ihrem Date mit Pietro Lombardi

Melissa war gestern bei der "Bambi"-Verleihung zu Gast - und plauderte mit über Pietro. Auf die Frage, wie genau das Date ablief, antwortete sie: "Einfach nur kennenlernen." Die Reporterin wollte es genauer wissen: "Also ohne knutschen und alles?" Melissas beteuerte: "Nur kennenlernen." Aha...

Übrigens hatte Melissa auf der Party ein Auge auf einen ganz anderen Mann geworfen: Schauspieler Elyas M'Barek. Ist Pietro da etwa eifersüchtig? "Wie gesagt, es ist eine Freundschaft und in einer Freundschaft will man immer das Beste für den Anderen", war sich Melissa sicher. Ob sie an dem Abend Elyas noch von sich überzeugen konnte? Das bleibt wohl erstmal ihr Geheimnis...

