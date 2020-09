Pietro Lombardi: Jetzt platzt Freundin Laura der Kragen!

Laura platzt der Kragen

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Laura schon eine Beauty-OP hinter sich hat. "Ich glaube, das ist ein Thema, wo ich [ein] bisschen konkreter drauf eingehen muss, weil ich jetzt seit mehreren Wochen hören muss: 'Laura, du hast ja deine Brüste machen lassen', 'Laura, du hast ja deine Nase machen lassen'", antwortet die hübsche Influencerin. "Aber ich sage euch ehrlich, und ich bin so ein Mensch, wenn ich was an mir habe machen lassen, dann stehe ich zu 100% dahinter und ich habe auch kein Problem, darüber zu reden. Und ich sage euch ehrlich, ich habe vor sehr langer Zeit, also wirklich vor sehr, sehr langer Zeit, mir mal meine Lippen mit Hyaluron aufspritzen lassen." Weitere Beauty-Eingriffe habe sie jedoch nicht gehabt.

Darüber, dass sie sich für ihr Aussehen rechtfertigen muss, scheint Pietros Liebste absolut nicht erfreut zu sein. "Es regt mich einfach auf", feuert sie. "Warum so viel Hate? Wozu?"

