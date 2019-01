Pietro Lombardi: Jetzt spricht er erstmals über sein Karriere-Aus!

Huch, was ist denn bei Pietro Lombardi los? Obwohl der Star momentan bei "DSDS" absolute RIESEN-Erfolge feiert, spricht er nun erstmals über sein Karriere-Aus. Doch was ist der Grund dafür?

Eigentlich könnte es momentan für nicht besser laufen. Aktuell ist der Star bei " " zu sehen und entscheidet mit den anderen Juroren über das Können und Nichtkönnen der Kandidaten. Auch eine seine neue Single soll Mitte Februar erscheinen, so berichtet es Pietro jedenfalls via " ". Doch jetzt das Traurige...

Pietro Lombardi: Große Enttäuschung nach dem DSDS-Dreh

Pietro Lombardi spricht erstmals über sein Karriere-Aus

Obwohl Pietro ein absoluter Überflieger ist, scheint sich der Sänger darüber bewusst zu sein, dass auch seiner Karriere mal ein Ende gesetzt ist. So erklärt der Star in seiner "Instagram"-Story: " (...) Der Hype und der Fame werden irgendwann vorbei sein, aber die Kinder werden immer da sein. Das ist der wahre Sinn im Leben (...)." Ehrliche Worte, die erneut zeigen, dass Pietro und sein Sohn Alessio absolut unzertrennlich sind. Schon des Öfteren teilte Pietro via "Social Media" mit seinen Fans ein paar niedliche Beiträge, die einen Einblick in den süßen Papa-Sohn-Alltag boten. Doch denkt Pietro wirklich schon jetzt an sein Karriere-Aus?

Will Pietro seine Karriere an den Nagel hängen?

Wer denkt, dass Pietro ein Karriere-Aus wirklich in Erwägung zieht, kann unbesorgt sein. So berichtet der Star in seiner "Story" ebenfalls, auf welche Art von Song sich seine Fans im Februar freuen können. So erklärt Pietro, dass es sich weniger um eine Ballade handeln würde. Wie Pietro ebenfalls berichtet, soll seine neue Single am 15. Februar erscheinen. Wer bis dahin nicht warten kann, hat ab jetzt auch bei "DSDS" die Möglichkeit, Pietro wieder live und in Farbe zu bewundern. Seine Fans können sich also auf ein weiteres Jahr mit ihrem Idol freuen - zum Glück!