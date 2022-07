Pietro Lombardi: Jetzt spricht er über die Trennung!

In den sozialen Netzwerken ist es momentan absoluter Trend, Gründe für eine Trennung aufzuzählen. Auch Pietro nahm an dem Spiel teil und postete selbst ein Beispiel. Er findet schlafende Menschen überhaupt nicht attraktiv. "Beim Schlafen wird aus der zehn von zehn, eine fünf von zehn, weil, das Gesicht ist manchmal quer, manchmal die Augen", erklärt er. "Ist ein Grund, Schluss zu machen, finde ich persönlich, was meint ihr?" Huch, das sind ja ganz neue Töne von Pietro! Würde er seiner Laura etwa ernsthaft den Laufpass geben, weil sie nicht schön genug beim Schlafen aussieht?