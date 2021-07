Pietro Lombardi: Jetzt spricht er über seinen innersten Wunsch - Wie traurig ist er wirklich?

Wie Pietro nun offenbart, wünscht er sich nichts sehnlicher als eine neue Familie. So erklärt er gegenüber "Prominent" über seine nächsten Lebensziele: "Mein großes Ziel oder mein großer Wunsch natürlich: wieder eine Familie aufzubauen. Natürlich habe ich schon einen Sohn, was meine Familie ist, aber heiraten und Kinder sind mir, glaube ich viel, viel wichtiger als Erfolg oder Geld oder Fame." Ebenfalls fügt Pietro hinzu: "Das ist gar nicht so relevant für mich. Die Leute lassen sich natürlich blenden vom Haus, von Uhren oder Autos, aber das ist nicht das, was glücklich macht. Ich wünsche mir einfach eine Familie, und das ist mir wichtiger als alles andere." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in Pietros Gefühlswelt geben! Ob Pietros Wunsch in diesem Jahr wohl noch in Erfüllung geht? Wir können gespannt sein...