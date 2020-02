Reddit this

Pietro Lombardi: Jetzt stößt er an seine Grenzen!

Armer Pietro Lombardi! Beim DSDS-Dreh wurde ihm plötzlich so schlecht, dass er sich übergeben musste!

So hat sich das aber nicht vorgestellt! Beim -Recall in Sölden herrscht eigentlich gute Stimmung. Doch plötzlich muss der Juror den Dreh abbrechen und stürmt aus dem Gebäude. Was ist passiert?

Pietro Lombardi: Traurige Liebes-Beichte!

Pietro muss sich übergeben

„Macht ohne mich weiter“, fordert Pietro seine Jury-Kollegen auf, bevor er an die frische Luft geht. „Ich bin nicht körperlich kaputt, mir ist einfach schlecht.“ Kein Wunder: Bei über 3000 Metern Höhe spielt der Kreislauf auch schon mal verrückt! Dem 27-Jährigen ist sogar so übel, dass er sich übergeben muss!

Sofort eilt zu Pietro, um sich nach seinem Wohlbefinden zu erkunden. Ob Pietro nach der Kotz-Attacke wieder arbeiten konnte, seht ihr am 15. Februar ab 20.15 bei "Deutschland sucht den Superstar"!

