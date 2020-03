Pietro Lombardi: Jetzt teilt er gegen Sarah und ihren Freund Julian aus!

Na das ist mal eine Ansage! Obwohl sich Pietro Lombardi und Ex-Frau Sarah in den letzten Monaten wieder annäherten, macht Pietro seinen Gefühlen über Sarah und ihrer Liebe zu Julian nun mächtig Luft...

Sarah Lombardi und Julian Büscher: Fremdgeh-Drama mit drastischen Folgen

Pietro Lombardi schießt gegen Sarah

Obwohl ihre Liebe zu Julian Büscher nicht versteckt, soll Pietro von seiner Ex bis jetzt noch nicht erfahren haben, dass sie und Julian ein Paar sind. So erklärt er im Interview mit "spot on ": "Also Sarah hat mir noch nicht gesagt, dass sie mit ihm zusammen ist, aber ich glaube auch, dass sie ein Paar sind." Ebenfalls ergänzt er: "Ich habe Sarah auch gesagt, sie soll jetzt erstmal zwei Jahre mit ihm zusammenbleiben." Autsch! Doch damit nicht genug...

Pietro ist genervt

Wie Pietro weiter berichtet, ist er von den Liebesbeziehungen seiner Ex mittlerweile echt genervt. Erst kürzlich gab Sarah das Liebes-Aus zu ihrem Roberto bekannt. Wenig später erschien Julian auf der Bildfläche. Für Pietro ein absolutes "No Go". So wettert er: "Ich habe keinen Bock, alle sechs Monate einen neuen Typen kennenzulernen." Oh je! Was Sarah über diese Worte von ihrem Ex denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu jedenfalls noch kein Statement ab...

Oh je! Wird Sarah diese Hürde meistern?