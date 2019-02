Für könnte es momentan nicht besser laufen. Erst vor einigen Wochen veröffentlichte der Star seine neue Single "Nur ein Tanz", jetzt die nächsten Freuden-Nachrichten für alle Pietro Fans...

Pietro Lombardi: Die Scheidung von Sarah ist durch!

Pietro Lombardi ist auf der Überholspur

Aktuell ist Pietro dabei zu beobachten, wie er bei "DSDS" als Juror über das Talent der Teilnehmer entscheidet. Aber auch in seiner solo Karriere gibt Pietro momentan alles. So veröffentlichte der Star erst vor einigen Wochen seine neue Single und landete damit wieder einen Mega-Erfolg. Doch damit nicht genug! Wie Pietro nun verrät, hat er noch ein weiteres musikalisches Highlight in petto...

Pietro lässt die Bombe platzen

Via " " teilt Pietro seinen Fans nun in seiner "Story" mit, dass nach "Nur ein Tanz" im Mai eine weitere Single von ihm erscheinen wird. So postet Pietro: "Im Mai kommt mein Song. Glaubt mir: Ohrwurm-Gefahr". Was für Hammer-Nachrichten! Einen kleinen Vorgeschmack darauf gab uns Pietro allerdings noch nicht. Fakt ist jedoch: Wir freuen uns schon jetzt!