Pietro Lombardi: Jubel-News! Sein großer Traum wird endlich wahr

Vor rund einer Woche verkündete , dass seine Tour leider verschoben werden muss. Die Corona-Regelungen lassen es derzeit einfach nicht zu, dass Großveranstaltungen stattfinden. Trotzdem hat der Sänger nun Grund zur Freude!

Pietros Traum wird wahr

Auf verrät der 27-Jährige, dass seine Konzerte im nächsten Jahr auf größere Hallen verlegt werden konnten. „Mein großer Traum geht in Erfüllung. Wir gehen in die Lanxess Arena in Köln! Das war immer mein Traum, als ich da vorbeigefahren bin“, schwärmt er in einem Video.

Und er hat noch eine gute Nachricht! „Es wird bis zur Tour viel neue Musik kommen“, verrät Pietro außerdem. Über diese Neuigkeiten dürften sich seine Fans sicherlich sehr freuen!

