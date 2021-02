Pietro Lombardi: Juhuu, er hat eine neue Freundin

Nachdem die Trennung von Sarah Lombardi und Pietro Lombardi bekannt gegeben wurde, wollte es bei dem Sänger in Sachen Liebe nicht so ganz klappen. So war auch die Beziehung zwischen ihm und seiner Laura Maria nicht von langer Dauer. Für Pietro alles andere als leicht! Schließlich betonte er schon des Öfteren, dass er sich nochmal vorstellen könnte zu heiraten. Doch geht sein Wunsch jetzt endlich in Erfüllung?