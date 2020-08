Pietro Lombardi: Kampfansage an Dieter Bohlen!

Via Instagram wendete sich Pietro nun mit einem außergewöhnlichen Aufruf an seine Community. So erklärte er unter einem Post, den er mittlerweile wieder gelöscht hat: "Alles, was geschieht, hat einen Grund und eines Tages wirst du wissen, welchen! Team Lombardi. Habt ihr Bock auf ein eigenes Musikformat im TV, in dem ich natürlich auch Juror bin und mir ein Team bzw. eine Jury zusammenstelle? Kommentiert, auf was ihr Bock habt, wir haben alle Möglichkeiten und können, denke, fast alles möglich machen." Hoppla! Will Pietro "DSDS" und Dieter Bohlen etwa den Rang ablaufen?