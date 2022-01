Pietro Lombardi: Karriere-Aus besiegelt? Nun spricht er es aus

Puh, da können seine Fans beruhigt aufatmen. So wie es sich anhört, stehen ihnen noch viele weitere Jahre mit ihrem Musik-Liebling bevor. Denn bevor Pietro Lombardi in den Musiker-Ruhestand geht, muss wohl noch einiges passieren. Singen ist einfach seine Leidenschaft und das präsentiert der Ex von Sarah Engels nicht nur schon seit Jahren im TV und auf Social Media, auch auf der Bühne wird er schon bald wieder die Herzen seiner Fans höher schlagen lassen. Schon im März stehen die ersten Konzerte seiner verschobenen Tour an.

Was auch schon in den Startlöchern steht, ist die neue DSDS Staffel mit Florian Silbereisen als Juror. Dazu hat Pietro aber auch einiges zu sagen. Mehr dazu im Video: