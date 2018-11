Pietro Lombardi: Keine Beziehung!

Wie schade! In den vergangenen Wochen machten immer wieder Gerüchte die Runde, in denen darüber berichtet wurde, ob und Bachelor-Gewinnerin zusammen auf Wolke sieben schweben. Nun die traurige Realität...

Pietro Lombardi: Sensationelle News! Damit hätte niemand gerechnet

Pietro Lombardi hat keine Beziehung

Obwohl Pietro und Clea-Lacy ein super Paar abgeben würden, ist eine Beziehung zwischen den beiden absolut ausgeschlossen. So verrät Pietro gegenüber " ": "Ich kann euch hier offiziell bezeugen, es ist nicht meine Freundin. Damit will ich nicht sagen, dass Clea keine hübsche Frau ist - ist eine hübsche Frau -, aber Beziehung wird mit ihr nie passieren." Ehrliche Worte, die zeigen: Pietro ist immer noch solo! Doch ist der Star gerade überhaupt auf der Suche?

Will Pietro eine Freundin?

Erst vor einigen Wochen verriet uns der Star via " ", dass er einfach nicht die "Richtige" finden würde, allerding auch nicht aktiv danach auf der Suche sei. Ob uns der Ex von in der nächsten Zeit trotzdem noch mit einer neue Liebe in seinem Leben überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!