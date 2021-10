Pietro Lombardi: Kilo-Frust! Er spricht offen über sein Gewicht

Hinter Pietro Lombardi liegen schwere Wochen. "Ich habe mir nie eine Pause gegönnt oder sonst was und es war einfach so eine innerliche Stimme, die gesagt hat: Ey, Pietro, irgendwas stimmt mit dir gerade nicht. Du musst jetzt einen Cut machen. Es war zu viel auf einmal. Ich habe mich selber komplett verloren", erklärte der 29-Jährige kürzlich die Gründe für seinen Rückzug. Auch optisch hat sich Pietro in der Zeit ziemlich verändert...