Pietro Lombardi: Kilo-Frust! Jetzt zeigt er die nackte Wahrheit

Schon seit längerem lässt Pietro Lombardi durchsickern, dass er nicht mehr in Bestform ist. Seine Extrapfunde machen ihm nun sogar so zu schaffen, dass er nun so nicht mehr weitermachen will und den Kilos jetzt eine Kampfansage macht. Seiner Community auf Instagram zeigt er sich nun sogar oberkörperfrei und äußert sich offen über seine Problemzonen: