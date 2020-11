Pietro Lombardi: Klares Statement zu Sarahs Verlobung!

Sarah Lombardi könnte derzeit kaum glücklicher sein. Zusammen mit Julian Büscher genießt sie ihr Liebesglück in vollen Zügen. Jetzt wurde sogar bekannt, dass die hübsche Sängerin und ihr Schatz sich verlobt haben! Offenbar hat der Kicker seiner Liebsten im Urlaub einen Ring an den Finger gesteckt. Wie romantisch! Doch was sagt eigentlich Pietro Lombardi dazu?