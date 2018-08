Pietro Lombardi: Knallharte Ansage an seine Fans!

Na das ist mal eine Ansage! Erst kürzlich begeisterte seine Fans mit der wundervollen Nachricht, dass er als neues DSDS-Jury-Mitglied in der neuen Staffel zu sehen ist. Er kehrt damit zurück zu seinen Wurzeln. Definitiv ein emotionaler Moment für den Sänger! Doch wer denkt, dass Pietro dadurch bei den Kandidaten ein Auge zudrückt, liegt absolut falsch...

Pietro Lombardi hat das richtige Fingerspitzengefühl

Wie Pietro erklärt, hat er als Juror für die Kandidaten definitiv das nötige Einfühlungsvermögen - schließlich stand er selber mal an der gleichen Stelle. So verrät er gegenüber " ": "Ich glaube ich kann mich gut in die Kandidaten hineinversetzen, weil ich das auch alles durchlebt habe." Einen Bonus will er den zukünftigen Kandidaten dadurch allerdings nicht geben.

Pietro Lombardi: Knallharte Ansage

Obwohl Pietro das nötige Feingefühl besitzt, um zu wissen, wie aufregend eine -Teilnahme ist, will er bei schlechten Kandidaten definitiv kein Auge zudrücken. So fügt er hinzu: "Man muss ehrlich sein, wenn jemand nicht gut ist". Er ergänzt: "Natürlich werde ich das anders verpacken als ein Dieter." Allerdings vertritt er dabei die Meinung: "Die Wahrheit tut eben manchmal weh. Und die kann auch von Pietro wehtun. Definitiv". Ehrliche Worte, die zeigen: So schnell können alle Pietro-Fans den Sänger nicht um den Finger wickeln. Wie sich Pietro bei DSDS letztendlich schlagen wird? Wir können gespannt sein...